Galerii: kino Sõpruse Noblessneri saal avati pidulikult

Sõpruse juht Ivar Murd kinnitas avamisel, et tänavu aprillis külastas nende kino rohkem inimesi kui 2019. aasta aprillis. "Aga mis veel rõõmustavam, mais tegime me üldse kõigi aegade rekordi," sõnas ta.

Ka kino eestvedaja Indrek Kasela sõnas, et kino Sõprus elab paremini kui kunagi varem ning on saanud uue hingamise. "See saal siin Kai kunstikeskuses pidanuks avatama juba 2019. aastal, aga siis tulid igasugu muud asjad vahele, nagu te ise teate, aga me tegime siin sellist gerilja-kino ikkagi, praegu on siin toolid, aga siis istusime patjade peal," meenutas ta.

Kino Sõprus tegutseb nüüd korraga kahes kohas: vanalinnas aadressil Vana-Posti 8 jätkatakse samuti filmide näitamist, kuid programmi laiendatakse ka Noblessnerisse. Kai kunstikeskuses asuvas saalis tehakse ka eriprogramme lastele ning suvehooajal vaadatakse tagasi viimase kahe aasta parimatele linateostele.