Nädalavahetuse menukaim film kinodes oli taas "Jurassic World: Ülemvõim"

"Jurassic World: Ülemvõim" on nüüd kokku kogunud kahe nädalaga 21 549 külastust. Esikolmikusse mahtusid ka animaseiklus "Lightyear", mis kogus avapäevadega 4555 külastust ja "Top Gun: Maverick", mis kogus 3435 külastust (kokku 36 088 külastust).

Lisaks jätkasid edetabelis animakomöödia "Pahalased" ("The Bad Guys"), mis kogus 1608 külastust (kokku 40 921 külastust), Elmo Nüganeni lavastatud ajalooline krimidraama "Apteeker Melchior", mis kogus 856 külastust (kokku 114 542 külastust), Marveli kinouniversumi järjekordne peatükk "Doktor Strange hullumeelsuse multiversumis" ("Doctor Strange in the Multiverse of Madness"), mis kogus 775 külastust (kokku 52 111 külastust) ning "Mehed" ("Men"), mis kogus avapäevadega 561 külastust.