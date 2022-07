Ursula Ratasepp: mõned lood on sellised, mida tasub mitu korda teha

Emajõe suveteatris esietendub 4. augustil Veera Saare "Ukuaru". Ursula Ratasepp ja Pääru Oja arutlesid "Suvises ringvaates", mis teeb "Ukuaru" nii eriliseks, et see ikka ja jälle vaatajate ette tagasi jõuab.

Oja ja Ratasepa sõnul on vanade lugude taasesitamine populaarne praktika, mida teatris kasutatakse. ""Kolme õde" ja "Kirsiaeda" tehakse iga paari aasta järel uuesti. Mõned lood on sellised, mida tasub teha mitu korda selleks, et neid uuesti avastada," sõnas Ratasepp.

Oja, kes on Ratasepa abikaasa vend, tõdes, et eraeluline seotus lavapartneriga näitlemist kergemaks või raskemaks ei muuda. "Mäng on ju mäng. Ega ma teiste parteritega ka koos ei ela ja abielus pole," lisas Ratasepp.

Ratasepp tõdes, et talle väga meeldib see, kuidas lavastaja on sõnastanud selle, kuidas Minna, keda Ratasepp kehastab, on kahe jalaga maa peal, kuid peaga pilvedes.

Oja sõnul teeb loo eriliseks see, kuidas inimeste väikesed otsused ja saatus lähevad nende unistuse kõrval täiesti teisiti, kuid ühel hetkel saabub justkui vääramatu jõud, mis teeb kõik korda. Ratasepp lisas, et "Ukuaru" räägib loo elu ja elamise julgusest ja sellest, kust leida julgus teha valikuid ning nendele valikutele kindlaks jääda.

Ratasepa sõnul on suvelavastused eestlaste seas populaarsed, sest need on justkui seiklus omaette. "Mida kaugemasse või uudsemasse kohta sind kutsutakse, seda põnevamaks kogu ettevõtmine muutub," kirjeldas ta.