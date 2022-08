Tartuffi avab kodumaine animafilm "Sierra"

16-minutiline tekstita film linastub Tartus Raekoja platsil, kuhu kerkib festivali ajaks suur väliekraan ja kus alustab tegevust Eesti suurim vabaõhukino.

Film on võitnud juba 12 auhinda ja teeninud välja ka Oscarile esitamise õiguse.

Kokku jõuab laupäevani kestval Tartuffil suurele väliekraanile 12 armastusest kõnelevat filmi.

Tartu Elektriteatris näidatakse ka dokumentaalfilme ja saab osaleda eriüritustel. Filmipublikule on kõik seansid tasuta.

"Kuna meil on festivali alateema tants, siis meil on hulgaliselt tantsufilme. Näiteks kohe avaõhtul on "Armas Charity", inglise keeles "Sweet Charity", mis on 1969. aasta film ja seal on fantastiline muusika ja säravad tantsunumbrid. Siis näiteks viimasel õhtul lõpetame festivali sellise filmiga nagu "Ekstaas", mis on võib-olla natuke julgem ja natuke pöörasem film, aga kindlasti tasub ka vaatamist," rääkis Tartuffi juht Mirjam Võsaste.