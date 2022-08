Laur Joamets Grammyde proovist: olime elus jõudnud kohta, kus tegime soundcheck'i pärast Metallicat

Joamets tõdes, et Nashville on kui muusikute meka, kus õnne käivad paljud proovimas. "Seal on kõva muusikatööstus, stuudioid on seal tuhande ringis," kirjeldas ta. Muusikute tase Nashville'is on kitarristi sõnul väga kõrge ning see sundis teda sinna kolides oma harjutamisperioode pikendama. "Mida kõrgem on latt, seda rohkem näed vaeva," tõdes ta.

Ameerikas tegutsevasse USA kantrilaulja Sturgill Simpsoni bändi sattus Joamets Eestis elava trummari Mike Miley kaudu, kellega Joamets enne Ameerikasse kolimist tihti koos mängis. Miley ühendas Joametsa produtsent Dave Cobbiga, kellele Joamets saatis e-maili koos videotega, kus ta musitseerib. Cobb oli parasjagu salvestamas Simpsoniga plaati ning viimane vajas oma bändi kitarristi. Joamets liituski bändiga, esialgu arvastes, et on nendega vaid tuuril kaasas, kuid samal ajal hakati ka salvestama plaati, mis hiljem Grammy võitis.

Kuigi Grammyde jagamine on Joametsa sõnul sarnane kõikide teiste auhinnagaladega, meenutas ta seika galaeelsest heliproovist, mil proovi tehti pärast Metallicat. "Seal oli kaks lava ning ma kuulen, et see bänd, kes enne meid mängis kõlab väga tuttavalt. Vaatasime Sturgilliga teineteisele otsa ja ütlesime, et nüüd oleme oma elus jõudnud sinna kohta, kus check'ime oma heli pärast Metallicat."

Tänasel päeval Joamets Simpsoni bändis kitarrist pole. "Ameerikas tuuritamisega on sellised lood, et kui sa korralikult bändi teed, elad sa inimestega koos väga pikka aega ja selle vältelt tuleb välja, kas te saate omavahel hakkama. Inimeste teed lähevad tihtipeale lahku ning see on täiesti normaalne ja toob bändi uut energiat," tõdes ta.

Hetkel tegutseb Joamets bändis Drivin N Cryin, kuhu ta kutsuti pärast Sturgill Simpsoni bändist lahkumist. "Selle bändiga pole me mitte kunagi proovi teinud, õpid lood ära ja lähed lavale," sõnas ta.