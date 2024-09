Sturgill Simpson esineb kevadel Tallinnas

15. märtsil jõuab oma "Why Not?" UK ja Euroopa tuuri raames Tallinnasse USA kantrimuusik Sturgill Simpson, kelle bändis on ka eestlasest kitarrist Laur Joamets. Kontsert toimub Alexela Kontserdimajas.

Sturgill Simpson on USA-st pärit laulja ja laulukirjutaja, kes on välja andnud kuus täispikka sooloalbumit ("High Top Mountain" (2013), "Metamodern Sounds in Country Music" (2014), "A Sailor's Guide to Earth" (2016), "Sound & Fury" (2019), "The Ballad of Dood and Juanita" (2021), "Passage Du Desir" (2024)) ja kaks projektipõhist plaati ("Cuttin' Grass" Vol. 1 ja Vol.2. (2020)). Ta on saanud kuus Grammy nominatsiooni neljas eri žanris (kantri, rokk, bluegrass ja americana) ning "A Sailor's Guide to Earth" (2016) tõi talle parima kantrimuusika albumi kategoorias ka Grammy auhinna.

Sturgill naaseb Euroopasse ja Suurbritanniasse uue nime Johnny Blue Skies all, et tutvustada siinsele publikule oma värskeimat albumit "Passage Du Desir", mis ilmus. Albumil on kaheksa lugu, mille produtseerisid Johnny Blue Skies ja David Ferguson ning mis salvestati Clement House Recording Studios Nashville'is ning TN ja Abbey Road Studios Londonis.

Peale albumi "Passage Du Desir" ilmumist on Simpson ja tema bänd, kuhu kuuluvad Kevin Black (bass), Robbie Crowell (klahvpillid), Laur Joamets (kitarr) ja Miles Miller (trummid), olnud tuuril USAs, sealhulgas astunud peasinejatena üles Outside Lands ning Austin City Limits festivalidel.

Laur Joamets taasühines bändiga sel aastal ning ootab Tallinna kontserti pikisilmi. "Mul on väga hea meel, et jõuame Sturgilliga Eestisse esinema. Bänd, mis mind kodumaalt ära viis, toob nüüd koju tagasi. Kodupublikule esineda on alati eriline tunne, seda enam, et saan seda üsna harva kogeda."