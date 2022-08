Galerii. Kaupo Kikkas avas näituse inimskulptuurideks muudetud atleetidest

""Sammas" on minu kummardus klassikalistele iluideaalidele, mis on vastu pidanud tuhandeid aastaid ja inspireerinud kunstnikke kogu selle aja vältel. Eestis ei ole vanadele kultuurriikidele omast skulptuuride kultust ja need vähesed, mis meil on – ka nendega on pidevalt probleemid," selgitas Kikkas.

"Olgu see rist, obelisk või pronksist mees. Täitsin omal moel seda monumentaalse kunsti lünka, võttes kivi asemel tahutavaks materjaliks elusa inimkeha. Neil on kõik samba head omadused, kuid puudub kivi külmus ja ebainimlik perfektsus. See on jumalik materjal, mille vormimisest iga kunstnik unistab," lisas ta.

Näitus "Statue/Sammas" valmis 2011. aastal Eestis toimunud IFBB klassikalise kulturismi maailmameistrivõistluste auks ning pärast esmaesitlust Eestis kingiti näitus Maailma Kulturismi ja Fitnessi Liidu (IFBB) peakontorile. Seetõttu sai näitust näha Eestis vaid lühikest aega ning nüüd, kümme aastat hiljem tuli näitus lõpuks Solaris Galeriis taasesitlusele.

Näituse modellid on Eesti koondise kulturistid, kes pälvisid samal aastal ka meeskondliku maailmameistritiitli: Imre Vähi, Janar Rückenberg, Ott Kiivikas, Indrek Viska, Martin Münz, Marti Taru, Oleg Anissimov, Raigo Kuusnõmm ja Meelis Susi.

Näitus on avatud Solaris Galeriis kuni 14. augustini. Galerii asub Rävala pst 12 ja on avatud K–P 12–18.