Tambet Tuisk Paide teatri viimasest hooajast: selle asemel, et sildu põletada, püütakse neid veel rohkem ehitada

Paide teatri lavastaja Johannes Richard Sepping sõnas, et viimased 125 päeva, mis teatri tegevuse lõpetamiseni on jäänud, tulevad töised, ning teater liigub endiselt nende eesmärkideni, mis esialgu endale seati.

Tambet Tuisk, kes lavastuses "Übermenschi" lavastaja konsultant on, tõi välja, et teatrimajas ja proovides käies on tunda seda, et inimesed põlevad hoopis eredama leegiga. "Selle asemel, et sildu põletada, püüavad nad veel rohkem neid sildu ehitada," kirjeldas ta.

"Übermensch" seostub Seppingule huumoriga, kuid lavastuse sisu ta enne esietendust ei avalikusta. Küll aga tõi ta välja, et lavastuses võetakse stand-up komöödia pulkadeks lahti ja pannakse uuesti kokku. "See, mis sealt alles jääb. on siis midagi enamat. ja see naer, mis meil üheskoos publikuga tekib, on ülevam naer," kirjeldas ta. "Lisaks naljale on see inimesest, Paidest ning Eestist," lisas Tuisk.