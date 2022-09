Paide otsib avaliku konkursiga uusi teatritegijaid

Paide muusika- ja teatrimaja direktori Martha-Beryl Graubergi sõnul on avaliku konkursi eelduseks kindlustunne teatri linnapoolse rahastuse osas. "Pean oluliseks, et Paide linn teatri asutajana tagaks rahalised vahendid teatri uue koosseisu töötasudeks ja esimeste loominguliste töödega alustamiseks," ütles Grauberg ja lisas, et selgus uut teatritegijate osas loodetakse saada oktoobris.

Linnapea Eimar Veldre sõnul toetab linn teatri tegevust järgmise nelja aasta jooksul kindla summaga, mille kohta oodatakse heakskiitu volikogult. "Tagame baasraha, et muusika- ja teatrimajas tegutseval teatril oleks kindel seljatagune," ütles Veldre.

Avaliku konkursi eesmärk on leida Paide teatrile idee ja vorm oktoobri jooksul. Konkursile oodatakse teatrialase kõrgharidusega loojaid, nii üksikisikuid kui loomingulisi kollektiive, kel on huvi ja soov Paides teatritegemisega jätkata. Lisaks kunstilisele visioonile tuleb kirjeldada ka loodava meeskonna koosseisu ning esimese tegutsemisaasta eelarvet. Täpsem lähteülesanne ja konkursi tingimused kuulutatakse välja septembri jooksul, samuti konkursi komisjoni koosseis.

Graubergi sõnul on oluline, et teater oleks oma kunstilistes valikutes jätkuvalt vaba. "On väga suur asi, et Paide linn teatri asutamise mõne aasta eest ette võttis ning et Paide Teater on meid toonud siia, kus täna oleme. See teekond peab jätkuma ning loodan väga, et avalik ideekonkurss toob selguse, millises suunas ja vormis teater Paides edasi liigub," ütles Grauberg.