Paide Teatri uus juht loodab esietenduseni jõuda kevadel

Paide Teatri käivitasid kuus noort meest: muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli 28. lennu lavastaja Jan Teevet, näitlejad Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping, Ursel Tilk ja Joosep Uus ning projektijuht Harri Ausmaa. Kolm viimati nimetatut on trupist juba lahkunud, lisandunud on näitleja Maria Paiste, dramaturg Oliver Issak ja teatrijuht Kairi Mändla.

Praegu oma kõige viimast lavastust ette valmistava teatri palgal on kuus inimest.

Uuest aastat kakkab Paide Teatrit vedama Suurbritannias rakendusteatrit õppinud paidelane Mariliis Peterson. Kuna Paide linna antav raha väheneb veelgi, saab teater jätkata poole väiksema meeskonnaga.

"Tuumik saab olema kolmeliikmeline – lisaks minule tuleb ka üks dramaturg ja üks produtsent. Nemad me leiame avaliku konkursi kaudu," ütles Peterson.

"Etendajaid kaasame projektipõhiselt. See on olnud nii ka Paide Teatri tänaste lavastuste puhul, kus küll oli olemas püsitrupp kolme näitlejaga, aga ikkagi aeg-ajalt on sul vaja juurde võtta kedagi appi. Nii et seda suunda jätkab ka uus Paide teatri meeskond," selgitas Paide Muusika- ja Teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg.

"Mida ma kindlasti veel tahaksin teha, on koostööd erinevate kunstnike, teatritega. Siin on võimalusi lõputult," lisas Peterson.

Paide Teatri uus juht lubab repertuaarivalikul olla sõltumatu, suureneb mängupaikade valik. Esietenduseni loodetakse jõuda kevadel.

"Uus meeskond saab kokku jaanuaris. Esimese lavastuseni võtab ikkagi aega, et kogu see meeskond saaks omavahel harjuda ja ka loomingulise tööga tegeleda. See kõige varem võib juhtuda kevadel," selgitas Peterson.