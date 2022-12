Paide teater otsib konkursiga loomejuhte

Paide teatri ametist lahkunud trupi viimase etenduse eesriie on langenud ning praegu valitseb Paide muusika- ja teatrimajas ootusärev vaikus. 1. jaanuarist alustab teatri loomingulise juhina Mariliis Peterson, kelle kõrvale otsitakse nüüd dramaturgi ja produtsenti.

Kuid munitsipaalteatril on raha vähe – linnapea Kulno Kleini (SDE) sõnul on 2023. aastaks eelarvesse planeeritud esialgu 80 000 eurot. Kui sellele lisada võib-olla saadav etendusasutuste riiklik toetus, jagub raha ikkagi vaevu kolme inimese palkamiseks.

"Me võtame etendajaid ja muid abilisi, tehnikuid, kunstnikke, keda iganes on vaja lavastuse protsessi juures, projektipõhiselt. Ja eks siin ole ka natuke mänguruumi, et võib-olla iga projekti puhul vahetuvad etendajad, aga võib-olla me leiame ka inimesed, kes oleksid valmis jätkama mitmes projektis," rääkis Peterson.

Kuid miks ikkagi Paide linnavalitsuse kui teatri rahastaja ja senise trupi teed lahku läksid? "Kipun arvama, et ühel hetkel kas teater pani oma suunad kuhugi mujale, mis ei ühtinud poliitikute suundadega. Aga ületamatuid takistusi tuleviku koostööl ma ei näe," ütles Klein, kelle sõnul ei pea poliitikute ja teatri mõttesuunad ühtima.

"Poliitikud ei pea teatrit tegema, teatrit peaks tegema kultuuriinimesed. Olen seda meelt, et mingeid kammitsaid me ette neile ei sea," ütles Klein.