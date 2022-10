Grauberg: uue Paide teatri plaanitav rahastus võib veel väheneda

Paide Muusika- ja Teatrimaja juht Martha-Beryl Grauberg kinnitas "Terevisioonis", et kuigi tulevaks aastaks on uue Paide teatri jaoks plaanitud linnaeelarvest 80 000 eurot, siis pole see summa veel lõplikult lukus. Paraku võib see veel ka väheneda, rõhutas ta.

Senise trupi lõpetamine on Graubergi sõnul samuti seotud rahaga. "Tänavu suvel tehti eelarvekärpeid jooksva aasta kohta, mis tähendas seda, et mingisugused loomingulised plaanid, mis oli teatril tehtud, need ei realiseerunud," ütles ta ja lisas, et seetõttu teataski praegune trupp, et nad lõpetavad tegevuse.

Hetkel otsivad nad ennekõike ideed, mis võiks olla uuele teatriprojektile aluseks. "Me ei tea, kas tahab tulla üks inimene, kellel on idee, kuidas seda teatrit looma hakata, või tuleb ka trupp, raha paneb paraku piirid ette," ütles ta ja mainis, et linna poolt on hetkel ette nähtud 80 000 eurot. "See ei ole veel lukus, sest linna eelarveprotsess on alles alanud, seega see võib tegelikult ka veel väiksemaks minna, see on Paide linna ja linnavolikogu otsus ja see on keeruline otsus."

Linnapoolne toetus on tema sõnul ette nähtud loomingulise toetusena. "Mis puudutab maja ülalpidamist ja haldamist, siis seda see summa ei hõlma, see on Paide Muusika- ja Teatrimaja üldise eelarve sees," mainis ta ja lisas, et loodetavasti Paide linna juhid tajuvad seda, mida head on senine Paide Teater nende linnale andnud.