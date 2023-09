Paide Muusika- ja Teatrimaja juht lahkub kohalt: eelarvet on taas kärbitud

Martha-Beryl Graubergi tööaastatel tuli täita muusika- ja teatrimaja eelarvet ajal, mil uksed olid koroona tõttu lukus või vaktsineerimata inimesi majja ei lubatud.

Siis lahvatas sama katuse all tegutseva Paide Teatri rahastamisskandaal ning Grauberg avaldas moraalset toetust teatritegijatele.

Kõik see oli eelmise linnavalitsuse ajal, kuid äsja andis Grauberg uuele linnavalitsusele teada, et soovib järgmisel kevadel lahkuda. Uus linnapea Kaido Ivask soovitas seepeale kohe lahkumisavalduse kirjutada.

Ivaski sõnul olid Graubergil dokumentatsioonis paljud asjad korrast ära. "Me pidasime [linna]valitsuses aru ja rääkisime ka temaga veelkord üle. Me nägime, et mõistlikum oleks, kui dokumentatsiooni korrastamisega tegeleb juba uus juht," selgitas linnapea ning lisas, et sisulises kultuuritöös linnavalitsusel Graubergile etteheiteid ei ole.

Grauberg rääkis, et kui tema Paide Muusika- ja Teatrimajas tööd alustas, oli tema visioon seotud konkreetselt selle majaga, kuid viimase aasta jooksul on Paide linnavalitsus viidanud sellele, et põhimääruse järgi on muusika- ja teatrimaja ülesanne tegeleda kultuurikorraldusega kogu Paide linnas.

"Minu hinnangul ei ole meil ressursse juurde andmata võimalik oma tegevust laiendada, sest sellisel juhul kannatab kvaliteet," leiab aga lahkuv juht.

Martha-Beryl Graubergi sõnul tekkisid probleemid suhtluses, kui eelmine linnavalitsus vähendas ette hoiatamata teatri rahastust. "Kahjuks on sellised ootamatud eelarvekärped, kus asutusega ei ole neid läbi räägitud toimunud ka sel aastal," märkis ta.

Eesti rahvamajade ühingu juhatuse esimees Ülle Välimäe nentis, kärped on käimas mitmel pool üle Eesti. "Ma näen üle Eesti, et päris palju väga valusaid otsuseid tehakse. Inimesed on ka helistanud ja teada andnud, et meil jällegi selline kokkuhoiupoliitika käib, haiget on saanud paljud kultuurikorraldajad. See on praegu probleem," sõnas ta.