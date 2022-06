Linn loodab Paide teatri jätkamist uue meeskonnaga

Paide teater teatas 17. juunil tegevuse lõpetamisest eelarvekärbete ja linna visiooni puudumise tõttu.

Teatri loominguline juht Jan Teevet tänas võimaluse eest kujundada Paide teatrist unikaalne linnateater.

Küsimuste voorus väljendasid volinikud arusaamatust, miks volikogu peab teatri teemat arutama, kui selleks on teatri loomenõukogu. Samuti äratas neis kahtlusi, kas 33 kõne pidamist saab üldse pidada teatritegemiseks ja miks teater pole teinud jõuluetendusi ega mängi lastele.

Volikogu opositsioon tegi ettepaneku avaldada järgmisel istungil umbusaldust volikogu esimehele Tarmo Aldile ja abilinnapea Piret Moorale. Siiski jäi kõlama, et kuigi teatri kuueliikmeline meeskond lahkub, peab Paides teater jätkama.

"Meie soov on täna, et muusika- ja teatrimaja nõukogu koguneks ja teatri loomenõukogu koguneks, kes on pädevad tegelikult pakkuma välja neid lahenduskäike, mida teha. Küsimus on, kuidas saada uut ägedat seltskonda, kes hakkaks Paide teatri uut peatükki tegema," rääkis Paide linnapea Eimar Veldre.

"Praegune kuueliikmeline meeskond lahkub 31. detsembril, aga me oleme valmis osalema kõikides aruteludes, andma omapoolset sisendit täpselt nii palju kui me oskame ja tegemata sealjuures - mis on kindlasti meie eesmärk - ühtegi loomingulist ettekirjutust neile, kes võiksid tulla pärast meid," ütles Paide teatri loominguline juht Jan Teevet.