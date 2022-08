Paide Teater otsib osalejaid oma viimasesse lavastusse

Lavastusest on teada veel üsna vähe, märgib teater oma pressiteates.

"Teame, et lavastus esietendub detsembris. Me teame, et proovid algavad oktoobris, aga ettevalmistused selle lavastuse sünniks on kestnud juba palju kauem. Neli aastat vähemalt."

"Me teame ka seda, et lavastuses teeb kaasa kogu Paide Teatri meeskond, aga meil on kindel tunne, võiks isegi öelda, et veendumus, et selle lavastuse meeskonnas on veel ruumi," seisab teates.

"Võid olla näitleja, etenduskunstnik, lavastaja, dramaturg või produtsent, aga täpselt sama hästi võid sa olla ka skulptor või kettaheitja, teadlane, perearst, peaminister või baarmen."

"Isegi kui sa ei saa veeta meiega kogu prooviperioodi (oktoober-detsember), siis anna end ikkagi üles. Tule nädalaks, päevaks või tunniks ja viskume üheskoos kunstialtarile."

Lavastuses osalemise soovist saab anda teada Paide teatri kunstilisele juhile meiliaadressil [email protected] või helistades ükskõik millisele Paide Teatri trupiliikmele enne 8. augustit.

Etendused toimuvad 8., 9., 10., 14., 15. ja 16. detsembril.