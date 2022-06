Paide teatri eestvedaja: ühe väikelinna toimimiseks on vajalik vaimne taristu

Reede hommikul välja kuulutatud Paide teatri sulgemisest käisid Vikerraadio "Vikerhommikus" rääkimas teatri eestvedaja Jan Teevet ja dramaturg Oliver Issak. Teevet tõdes, et lisaks füüsilisele taristule, on väikelinna toimimiseks oluline ka vaimse taristu olemasolu.

Jan Teevet kinnitab, et otsus Paide teatri kollektiiviga selle aasta 31. detsembril tegevus lõpetada on lõplik. Tehtud otsus ei ole tingitud kunstilistest põhjustest.

"Viimased poolteist kuud oleme aktiivselt tegelnud sellega, et tänases keerulises olukorras, kus Paide teatri eelarvet on kärbitud ja meile ei anta kindlustunnet tuleviku osas, olukorda kaardistada ja näha, kas meil on sellest väljapääsu," põhjendas Teevet ning lisas, et majanduslikud raskused hakkasid ühel hetkel ka proovisaali jõudma.

"Meie töö iseloom on selline, et kui me lähme proovisaali, siis proovisaalis on konstantselt ebakindlus, sest me töötame millegagi, mida veel ei ole. Kui selle kõrvale ilmub ka teatri kui organisatsiooni ebakindlus, hakkab see paratamtult mõjutama seda, mis toimub proovisaalis."

Teevet rääkis, et kui Paide teatri idee temani Siret Kotka kaudu jõudis, üritas ta ideed mitu kuud maha laita, kuid lõpuks tõdes, et Paide linn saab aru millestki, mis on tema jaoks oluline.

"Leidsin, et kui üks väikene linn keset Eestit tunneb, et täna, 21. sajandil, kui üldiselt lapitakse asfaldiauke ja värvitakse lasteaedade seinu lillevärvidega, suudab ta luua teatri, siis see linn saab aru millestki, mis on väga-väga oluline. Ühe väikelinna toimimiseks ei ole oluline ainult füüsiline, vaid ka vaimne taristu," tõdes Teevet.

Paide teatri dramaturg Oliver Issak usub, et Paide teater on linlasteni jõudnud, kuid tõdeb, et palju on ja jääb tegemata. Teevet lisas, et kuigi nende kollektiiv lõpetab, ei tähenda see seda, et Paides enam teatrit ei peaks tegema.

Oliver Issaku sõnul ollakse järgneva poolaasta ees ootusärevad ja mõeldakse, kuidas teatri tegevust suurelt lõpetada.