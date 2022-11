Paide Teater jätkab väiksema koosseisu ja projektipõhiste näitlejatega

Idee autor on rakendusteatri tausta ja Paide juurtega Mariliis Peterson, kes asub uuest aastast Paide Teatri kunstilise juhi rolli. Lisaks temale moodustavad teatri kolmeliikmelise tuumiku dramaturg ja produtsent. Etendajaid ja kunstnikke on plaanis kaasata projektipõhiselt.

Peterson näeb teatri orgaanilise osana ka Paide Muusika- ja Teatrimaja töötajaid ning kohalikke inimesi. "On märkimisväärne, et väikeses linnas nagu Paide on ja jätkub oma teater," ütles ta ja lisas, et loeb enda jaoks aega Paides enne teatrit ja koos teatriga. "Näen teatris võimalusi mitmekülgseks koostööks, eksperimentideks ja residentuurideks Paides. Esimeseks sammuks saab uue teatri meeskonna loomine, mis toimub avaliku konkursi teel. Olulise osana kuulub meeskonda ka Paide kogukond."

Mariliis Peterson töötab kolmandat aastat Paide Muusika- ja Teatrimaja kultuurijuhina. Ta on omandanud rakendusteatri magistrikraadi Londoni teatriakadeemias The Royal Central School of Speech and Drama.

Konkursi komisjoni esimehe Martha-Beryl Graubergi sõnul olid konkursile saabunud neli ideed eriilmelised ning erineva ambitsiooniga. Komisjoni kõnetas neist enim Petersoni idee, mis soovib teatrit luua koos kohaliku kogukonnaga nii tuttavates kui ootamatutes Paide linna paikades ning lisaks omaloomingule tuua Järvamaale residentuure ja koostööprojekte teiste etenduskunstnikega Eestist ja kaugemalt.

"Mul on ääretult hea meel, et konkurss oli tulemuslik ning Paide Teatri tänase trupi alustatu saab omas vormis jätku. Olen tänulik kõigile, kes pühendasid oma aega selleks, et mõtestada teatri tulevikku Paides, nii tänasele trupile, ideekavandi autoritele, komisjoni liikmetele, linnajuhtidele kui kõigile teistele, kes on uskunud ja usuvad endiselt teatri võimalikkusesse ja vajalikkusesse Paides," sõnas Grauberg.

Paide Teatri ideekonkursi võidutöö valis välja komisjon, kuhu kuulusid Kristiina Alliksaar, Hedi-Liis Toome, Priit Raud, Paul Piik, Eimar Veldre, Piret Moora, Anu Puusepp, Ründo Mülts ja Martha-Beryl Grauberg.