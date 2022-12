Jan Teevet Paide Teatri viimasest lavastuses: see on neli tundi tähistamist

Neljapäeval esietendub Paide Teatri viimane lavastus "Oaas", mis on trupi ühisloominguna sündinud lavastus hetkest enne lõppu, kus pole sugugi võimatu, et lõpu asemel saabub midagi hoopis muud.

Trupi ühisloominguna sündinud lavastus annab mõista, et Paides on kõik võimalik, samas on see trupi hüvastijätt Paidega.

"See on neli tundi tähistamist, see on neli tundi koosolemise, kohtumiste, kohtumisvõimaluste – nii olnute kui tulevaste – tähistamist. Just see tähistamise märksõna on oluline. Ma tahaks publikule südamele panna, et te tulete põhimõtteliselt peole," rääkis lavastaja Jan Teevet.

Lisaks Paide Teatri näitlejatele astuvad laval üles, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teatritudengid. Samuti on Paide inimestest kokku pandud koor, mida juhatab Anette Sammler.

Selle asemel, et lõpulavastusena tuua lavale klassika, otsustas teatri meeskond valida oma tee. "Kui me oleksime tahtnud teha klassikat, oleksime seda kindlasti teinud, aga seekord me tahtsime teha sellise lavastuse," rääkis näitleja Johannes Richard Sepping.

""Oaas" on tegelikult nii viide meie esimesele lavastusele "Maamõõtjad" kui ka sellele, et oaas keset kõrbe ongi justkui Paide keset Eestit, kus kõik on võimalik," nentis ta.

Paide Teatri "Oaas" jõuab publiku ette detsembrikuus veel neljal korral.