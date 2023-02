Jan Teevetist saab I Land Sound festivali loovjuht

"Igal aastal püüame leida midagi, millega ka kogenud festivalikülastajat üllatada ja selles võtmes on Jan kui sõõm värsket õhku, sest tema metsikus loovloomuses leidub pööraseid mõtteid, mida keegi veel kogenud ei ole," tõdes festivali üks peakorraldajatest, Paap Uspenski.

Orissaares kasvanud Teevet peab oluliseks nii seda, kuidas I Land Sound on aastate jooksul ümber defineerinud suvise muusikafestivali tähendust, ent ka seda, kuivõrd suurt rolli saab kaasaegne kunst mängida kogu piirkonna arengus.

"Ajutise utoopia loomine," ütles Teevet, "see võib-olla ongi kõige täpsem kirjeldus sellest, kuidas ma oma ülesannet mõtestan. I Land Sound on alates 2017. aastal toimunud esimesest festivalist muutunud, arenenud, teinud kolmekordseid saltosid tundmatusse ja leidnud oma näo. Nüüd on aeg asjale veel paar vinti peale keerata ja vaadata, kuhu tuul kannab."

Lavakunstikooli lavastajana lõpetanud ja pärast seda pea viis aastat Paide teatrit loonud Teevet näeb ennast kui dirigenti, kes töötab ühes meeskonnaga selle nimel, et festivalist kujuneks terviklik maailm, kus ruum, aeg ja inimesed saaksid kohtuda viisil, mis mujal ja muul ajal võimalik pole.

I Land Sound 2023 toimub 13.–16. juulini.