Paide Teatris algasid viimase lavastuse "Oaas" proovid

Teatri meeskond kinnitas, et kuigi "Oaas" on senise Paide Teatri viimane lavastus, siis ei räägi see lõpust, lõppemisest ega lõpetamisest. ""Oaas" on lavastus hetkest enne lõppu, hetkest, kus pole veel sugugi võimatu, et lõpu asemel saabub midagi hoopis muud. Äkki isegi algus. See on lavastus hetkedest, mil kõik on võimalik," selgitasid nad.

"Kujuta ette, kaks sõpra on terve õhtu juttu ajanud. Ehk midagi söönud. Joonud pudeli või paar veini. Ja otsustavad siis, et kõik, tänaseks aitab. Minnakse koridori. Üks aitab teisele palitu selga, lubatakse peagi jälle näha. Juba antakse kaasa tervitused neile, kellega mineja kohtuda võib, kallistatakse… Aga siis peatutakse uksel. Viivuks. Veel üks jutt. Veel üks mõte, mis vajab jagamist. Ja teine. Ja viies. Ja nii möödub kolm, ei, hoopis neli tundi. Neli tundi, mida ei kajasta ükski protokoll. Neli tundi, mis on korraga ajast väljas ja ometi - aja tuum," sõnas lavastusdramaturg Oliver Issak.

"Seni, kuni me siin oleme, pole ajal mingit tähendust. Aeg seisab," kirjeldasid lavastust etendavad Maria Paiste, Johannes Sepping ja Kirill Havanski. "Ja kui me ükskord teele asume – itta või läände, põhja või lõunasse või hoopis suunas, mida ükski kompass veel mitte kunagi näidanud ei ole –, siis võib juhtuda, et me ei kohtu enam kunagi, aga sellest pole midagi. Sest täna... Täna õhtul oleme me koos."

Lavastust inspireerisid Lou Reedi, Laurie Andersoni, Patti Smithi, Nick Cave'i ja mitmete teiste tekstid, samuti altarimaalid ja missad, Teaduste Akadeemia akadeemikute valimised, lavastuses osalejate lood, Ameerika telekanalite talk show'd ja kõik stseenid Tšehhovi näidenditest, kus juuakse teed.

"Praegu tundub, et etendus on kahe vaheajaga ning kestab 4 tundi. Kui selles osas peaks midagi muutuma, siis anname sellest ka kohe teada," lubas produtsent Margit Kajak.

Lavastaja ja Paide Teatri kunstiline juht Jan Teevet ütleb, et "Oaasi" puhul pole küsimus mitte ühe kindla stiili otsimises, vaid vabaduses hüpata üle igasuguste kokkulepitud žanripiiride. "Lavastus, konverents, kontsert, palvus, valimised, kohtumõistmine, protestimiiting, pidu, avamine, lõpetamine ja isegi spordivõistlus ning laulukoori proov lõikuvad üksteisesse, tühistavad ja ülendavad üksteist. Kõige tuum on selles, kas ajas, mil kindluse seinad on hakanud värisema, on veel võimalik küsida küsimus, millele ei peagi vastama, sest vastus on niikuinii kõigile teada."

Lavastaja Jan Teevet, lavastusdramaturgid Oliver Issak ja Kai Valtna, kunstnik Kairi Mändla, etendajad Maria Paiste, Johannes Richard Sepping, Kirill Havanski, Laura Niils, Siim Tõniste, Johanna Vaiksoo, Liisbeth Kala, Germo Toonikus, kunstnik-etendaja Taavi Teevet, helikunstnik Kenn-Eerik Kannike, valguskunstnik Siim Reispass, videokunstnik Maria Elisaveta Roosalu, moosekandid Mihkel Kirss, Madis Kirss, Gert Pajuväli ja Madis Aesma (Ans. Andur). "Oaasi" loomises osalevad ka kümme Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 15. lennu ja kolm Lavakunstikooli 31. lennu tudengit ning veel hulk inimesi, kelle nimed jäävad esialgu saladuseks.