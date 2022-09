Paide Teatris esietendub "Übermensch"

Lavastaja ja etendaja Johannes Richard Seppingu sõnul ei ole Übermensch meist kellelegi päris võõras. Igaüks meist on temaga vahel kohtunud, silmitsi seisnud. Tõsi, need korrad on tihti tulnud nii ootamatult, et hiljem meenutama hakates, ei suuda siiski päris kindlalt öelda, kust ja kuidas Übermensch ilmus," tõdes ta.

Lavastusele helikujunduse loonud Kirill Havanski sõnul räägib "Ümbermensch" väiketeatreid saatvast nähtamatusest. "Me kõik kardame inimestena nähtamatuks jääda. Minu arust on Johannes väga hea näitlejana ja sellise kameeleonäitlejana toob ta selle väga tugevalt fookusesse läbi oma personaalse loo – et ta on jäänud märkamatuks või nähtamatuks ja ei ole julgenud astuda sammu mingisuguse ideaalmina poole. See peaks kõnetama meist igaüht."

Seppingu sõnul oli lavastuse algtõukesks soov end proovile panna. "Olen üksinda laval, mis on minu jaoks kõige raskem."

"Ent ometi – need kohtumised viivad sind edasi, muudavad sind, tirivad sind kohtadesse, millest oled ehk ainult enne magama jäämist kinnisilmi unistanud," selgitas ta ja lisas, et tema jaoks on Übermensch justkui ennastunustav lendutõus, mille taustaks ei kõla mitte Kukerpillide hümn kõrgusekartjatele, vaid pigem 2014. aasta Eurovisiooni võidulugu "Rise Like a Phoenix"".

Lavastaja-etendaja on Johannes Richard Sepping, lavastusdramaturgid Roos Lisette Parmas ja Oliver Issak, kunstnikud Taavi Teevet ja Kairi Mändla, konsultant Tambet Tuisk, helikunstnik Kirill Havanski, valguskunstnik Kermo Pajula. Esietendus 30. septembril, kokku mängitakse lavastust viis korda.