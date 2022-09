Eesti keeles ilmus Juri Lotmani artiklikogumik "Mida inimesed õpivad"

Kirjastus Ilmamaa andis "Eesti mõtteloo" sarjas välja Juri Lotmani artiklikogumiku "Mida inimesed õpivad", mille on koostanud Silvi Salupere ja Peeter Torop.

Kogumikku on koondatud Lotmani kõige olulisemad tekstid, mis väljendavad kõige paremini tema teadlase-kreedot. Lotman on humanitaarina otsinud vastust küsimusele, milline on humanitaarteadlase missioon, mida peaks ta ise õppima ja õpetama ja mida peaksid tema töödest õppima tema lugejad.

Tänavu on eesti keeles ilmunud ka Juri Lotmani "Dialoog ekraaniga", "Vestlused Lotmaniga" ja "Vene kultuuri semiootika". 2022. aastal tähistatakse ka Juri Lotmani 100. sünniaastapäeva.