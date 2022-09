Owe Petersell "OP-i" juhtimisest: tahame fookusega liikuda ka noorte juurde

"Eks ta natuke on selline hüpe tundmatusse, aga kuna see valdkond mind iseenesest nii huvitab, siis ma ei saa öelda, et mul oleks õudset hirmu. Põnev on," kirjeldas Petersell uue hooaja esimese saate eel.

"Iga saade on saatejuhi nägu ja juba see, et mina seal olen, siis järelikult on natuke teistmoodi. Margit Kilumets ja Margus Tabor tegid saadet väga toredalt ning hästi palju on ikka samamoodi. Kogu selle saate mõte on ju ikkagi sama – me vahendame erinevaid kilde erinevatest kultuurivaldkondadest," kirjeldas ta.

"Ma arvan, et see vaataja, kes varem "OP-i" vaatas, see vahe ei ole tema jaoks nii suur. Põhimõte on ju ikkagi selles, et me ajame stuudios juttu ja me käime ringi. See on lihtne ja loogiline skeem ning see toimib samamoodi edasi."

Petersell sõnas, et kuna "OP-i" juhtimine on tema juhtimisel alles alguses, on kindel plaan on kajastada ka neid kohti, inimesi ja valdkondi, mis on varasemalt vähem tähelepanu saanud.

"Paratamatu on see, et meil on mingid inimesed, kes on uudistes iga päev, ja siis on kusagil need, kes tegutsevad ja teevad hästi olulisi ja ägedaid asju, kuid kellest me aegajalt servapidi kuuleme. Kindlasti tahame nende inimeste juurde jõuda," sõnas ta.

Üheks valdkonnaks, mida Petersell soovib saates rohkem kajastada, on kaasaegne kunst. "Me ei püüa kuidagi ära unustada vanu tegijaid, kuid me tahame fookusega liikuda ka noorte ja nende juurde, kellest me eriti ei tea."

Kultuurisaade "OP" on eetris igal neljapäeval kell 20.