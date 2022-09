Galerii: rõivadisainietendus "D_O_M" kutsus üles vähem uut looma

Uue Loomingu Majas jõudis kolmeosalise vaatemängu jooksul publiku ette Lilli Jahilo, Mare Kelpmani ja disainirühmituse Sorcerer varasemalt tehtud looming, mida kaunistasid ja tõstsid esile disainer Tõnis Vellama valgustid.

"Kõik see ilu, mis me siia kokku toome, algab ikkagi sellest, et hoiame oma maapinda, loodust, keskkonda ja väärtustame seda, mis on olemas," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" DOM-i loovjuht Piret Mägi.

Viieliikmeline kollektiiv Sorcerer saab inspiratsiooni olemasolevatest tekstiilidest, riietest ja rõivajääkidest, millest sünnib ka nende kunsti ja moe vahelisel piirimaal asetsev looming.

"Meie stiili iseloomustab keha ja toote üheks muutmine. Ükski pole kummastki olulisem, aga nii toode kui ka keha on oluline ja see, kuidas nad koos hakkavad toimima," selgitas loomingulise kollektiivi Sorcerer liige Kirke Talu.

Lilli Jahilo on loonud aga omamoodi ringluse – kliendid, kes kord kleidi ostnud, aga mingil põhjusel seda enam ei kanna, saavad selle moeloojale tagasi tuua, et see siis uue õnneliku omaniku leiaks.

"Mul on viimastel aastatel on süvenenud mingi ökoäng ja tekib loomisekramp, et milleks ja mida ja miks seda on vaja teha. Aga samas olen ka loomeinimene – nii nagu kunstnik peab saama maalida või helilooja muusikat teha, siis minu jaoks on mood ka väljendusvahend," rääkis Jahilo.

"Ja kõik, mida me toodame, toodame me vastutustundlikult ja eetiliselt ning katsume maailma luua ainult väga häid tooteid, mida meie arvame, et annaks elule midagi juurde ja elu paremaks teeks," lisas ta.