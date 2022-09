Dramamama esitleb uut albumit kahe kontserdiga

Dramamama ja Jaxy on lavalaudu varemgi jaganud ning kahe bändi ajalugu on omavahel tihedas seoses - bändide solistid Mikk Tammepõld ja Ott Jalakas on vennad ning teineteist muusikaliselt palju mõjutanud.

"Ott oli see, kes õpetas mulle kitarril esimesed duurid ning kelle muusikamaitse on minu muusikalist käekirja tugevalt kujundanud," sõnas Tammepõld.

Sügisel taasilmub vinüülil ka Jaxy 1996. aastal ilmunud debüütalbum "The Eve of the End".

"Väga lahe, et Jaxy üle pika aja jälle paar kontserti annab ja just Dramamamaga lava jagada saame. See, et meie vinüül ja Dramamama uus album üsna lähestikku ilmuvad, on õnnelik juhus," lisas Jalakas.

Kontserdid toimuvad:

21. oktoobril Tallinnas, Kinomajas

22. oktoobril Tartus, Genialistide Klubis