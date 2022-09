Kuraator: videomängude muuseum on mõeldud ka neile, kes pole kunagi mänginud

Rahvusraamatukogu ja videomängude muuseumi LVLup! koostöö algas juba möödunud rahvusraamatukogu Tõnismäe hoones, nüüd on aga raamatukogu ajutises kodus avatud kompaktsem, ent veel sisukam väljapanek.

Muuseumi kuraator Camille Laurelli rõhutas, et lisaks lastele tasub näitusele tulla ka täiskasvanutel. "On oluline märkida, et see koht ei ole mõeldud ainult mänguritele, vaid ka neile, kes pole eri põhjustel kunagi mänginud. Videomängud on alati olnud üsna kallid, sa pead ostma endale konsooli ja mängu. See oli nii nõukogude ajal, see oli nii pärast nõukogude aega ja see on nii ka praegu," tõdes ta.

Videmängude entusiasti Erik Kesa sõnul on videomängudesse suhtutud alati teatava skepsisega, kuid rahvusraamatukogus avatud väljapanek aitab tema arvates neist tabudest üle saada. "Praeguse põlvkonna jaoks, kes on selles kultuuriruumis üles kasvanud, on videomängud loomulikud, aga vanemad põlvkonnad, kes ei ole seda kultuuri näinud, äkki see võimaldab neil paremini aru saada oma pojast, kes mingil põhjusel mängib konsooli taga."