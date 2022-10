Sander Pukk toob Kuresaares lavale Nick Payne'i näidendi "Tähtede seis"

Sander Pukk toob Kuressaare teatris lavale inglise näitekirjaniku Nick Payne kirjutatud näidendi "Tähtede seis". Pukk selgitas, et selleks, et saada lavastusest tore elamus, peab laskma südamel ja peal koos töötada.

Mesinikust Rolandi ja kosmoseteoreetiu Marianne lugu ei olegi nagu päris lugu, või õigemini tegevusliini üheselt kulgemist siin ei ole. Lavastaja sõnul talle meeldib teha sellelaadseid kollaažlikke lavastusi.

"Kindlasti on siin tegemist sellega, et osa sellest on emotsionaalne materjal. Aga osa on ka intellektuaalselt intrigeeriv mõttelõng. Ehk siis natuke peab laskma südamel ja peal koos töötada, et saada sellest päris tore elamus," selgitas Pukk "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja usub, et teatri oma näitlejatel Lee Treil ja Markus Habakukul on laval päris suur vastutus teha tööd selliselt, kus tühjal laval on näitlejale toeks ainult valguskunst.

"See vorm paneb neid kindlasti ühelt poolt selle katkendlikkuse tõttu proovile, et peab tegema kiireid hüppeid emotsionaalselt edasi või tagasi. Aga ka teiselt poolt, lava on tühi. Väga raske on seista ja mitte hakata kätega vehkima. Aga nad on väga hästi sellega hakkama saanud. Ma olen väga rahul."

Tähtede seis tundub lisaks sellise nimega etendusele ka tervikuna Kuressaare teatris taas soodne. Keerulisest koroonaajast jäid küll mõned etendusvõlad üles, aga seekordne hooaeg tavapärase nelja uuslavastusega võiks tulla juba taas tavarütmis.

Veebruaris teeb teater vabariigi aastapäevaks omalaadse n-ö tellimustöö Saaremaa vallale etendusega "Tõll", mille on juba valmis kirjutanud Andrus Kivirähk. See saab olema Saaremaa valla kingitus saarlastele.

"Vallalt tuli selline hea idee, et iga-aastane vastuvõtt, mida vald on vabariigi aastapäeva puhul korraldanud, selle rahad võiks suunata etenduse vormi ja mitte kulutada võileibadele ja vastuvõtupeole," rääkis Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi.

Lavastust "Tõll" mängitakse üle Saaremaa ning see on kõigile vaatajaile vähemalt kümnel korral täiesti tasuta vaadata.