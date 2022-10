Tallinn võõrustab nädalavahetusel noori lauljaid

Esimesest Tallinna noortekooride festivalist loodetakse luua igasügisene noorte koorilauljate kogunemispaik. Üheskoos harjutatakse järgmise aasta noorte laulupeo repertuaari, osaletakse õpitubades ja õpitakse üksteist paremini tundma. Festivali algatas Kooriühing koos Laulupeo Sihtasutusega.

"Et selle raske koroona aja järel laulupeole minna, oleks kõige parem, kui me saaksime kokku nende lauljatega varakult sügisel ja võtaksime natuke raskust nende dirigentide õlgadelt, kes peavad seda repertuaari neile õpetama, ja teeksime seda kolmel päeval festivalil Tallinnas," rääkis koorijuht Aarne Saluveer "Aktuaalsele kaamerale". "Seda me ka teeme. Vahepeal lugude õppimisele saab igasugu muid toredaid asju teha. Praegu õpetab siin Kadri Voorand, õhtul on Estonian Voicesi kontsert, homme on kaks kontserti EMTA saalis ja Jaani kirikus. Usun, siis on selline algus tehtud, et me saame selle väga sügavamõttelise ja heade tekstidega muusikaga kava teile järgmisel suvel esitada," lisas Saluveer.