Anti Saar "Sõnaraamatust": mind üllatas, kuidas aju on võimeline end mobiliseerima

Iga päev on isemoodi ja nii muutub ka kirjete stiil mänguliselt vastavalt hetke tujule ja nii, nagu nad autorit kõnetasid. Saar ise ütles, et ehkki raamatul on mõningane teatmeteose pretensioon, on ta siiski rangelt isiklik ja eksperimentaalne.

Kirjanik ja tõlkija Anti Saar andis välja eksperimentaalse sõnaraamatu, mis koosneb 123 nimisõna seletusest. Autor/allikas: erakogu

"Mind üllatas selle juures positiivselt see, et aju on võimeline ennast niimoodi mobiliseerima kui tarvis, ja ma ei pidanud ühegi sõna puhul käsi üles tõstma, et ei, täna ei tule midagi. Ükskõik kui raske päev oli või ükskõik kui tühi või väsinud pea oli sellel hetkel, see ikkagi alati tuli, sest kui ei tule ühtmoodi, siis tuleb kuidagi teistmoodi," selgitas Saar "Aktuaalsele kaamerale".