Ansambel Rüüt ja helilooja Sander Mölder annavad ühise kontserdi

Neljapäevase kontserdi muusikaloome peamiseks sisendiks oli augustiöine suvi Eestis ning kogu helide maailma selle ümber. Mõndadest elementidest nimetab produtsent Sander Mölder ritsikaid, linnulaulu, kosmilist tähesära, kitarri kandehelisid ning ansambli RÜÜT lauljate harmoonilisi kooskõlasid. "Minu tavapärasest salvestatud materjalist on selles muusikas vähem biite ning rohkem suuri ja laiu atmosfääre ambient-muusika poole," täpsustas Mölder.

Initsiatiiv ühine kontsert teha tuli ansambli Rüüt poolt. "Tõmbusime Sandri muusika poole just väljakutse otsimise mõttes, sest kuigi oleme ansambliga oma muusika väljendamiseks valinud naturaalsed instrumendid, kõlasid pärimuslikud lood, nagu näiteks "Mina elan Muhu saares", Mölderi pärimustöötlustes väga põnevalt. Tahtsime teada, milline uus maailm tekib, kui meie muusika elektrooniliste töötlustega põimub," kommenteeris ansambli liige Maili Metsalu.

Öökontserdil on muuseas Sander Mölderi ja Rüüdi poolt kasutusel täiesti uus ja spetsiaalselt nende jaoks leiutatud puidust instrument. Nii uus, et sellel pole isegi veel nime. "Kindlasti tuli uue instrumendi leiutamise idee Rüüdi poolt - nad on leidlik ansambel, kes soovib autentset ja ainulaadset kõlavärvi saavutada arhailisel ja looduslikul viisil," rääkis Eesti Leiutajate Liidu juht Aarne Toomsalu.

"Meiepoolne lahenduskäik oli osalemine Garage 48 poolt korraldatud häkatonil nimetusega "Puidu tulevik" ning kümneliikmelise meeskonna leiutis osutus Sander Mölderi ja Rüüdi poolt valituks. See on spetsiaalselt valitud ja eritingimustes kuivatatud puidust resoneeriv kast, mille kaanele sisselõigatud puidust sälgud toimivad kui pillikeeled. Kontserdil instrumenti füüsiliselt ei näe kuid kuuleb produtsent Sander Mölderi poolt sämpeldatuna," lisas ta.

Rüüdi muusika võlu peitub mitmekülgses ja otsingurikkas lähenemises eesti ja maailma pärimusmuusikale. Ansambli muusika toetub küll pärimusele, kuid liigutab end juba tänapäevase maailma mitmekesisuses. Nõnda sünnivad regilauludele ja vanadele pillilugude töötlused ja omalooming. Rüüdi teine stuudioalbum "Kadakad" ilmus 2017. aastal. Sellega kandideeris ansambel kolmele Etnokulbi auhinnale: parim lugu ("Ilus ole"), parim album ("Kadakad") ja parim artist.

Sander Mölder on mitmekesise muusikalise tausta ja laia käekirjaga helilooja, muusikaprodutsent. Tšellistina alustanud Mölder on tänaseks erinevates rollides ja muusikalistes koosseisudes astunud üles paljudel lavadel üle maailma – muuhulgas Londonis Royal Albert Hallis, Hispaanias Primavera festivalil ja Open'er festivalil Poolas, Ühendkuningriikides, Kanadas, Jaapanis ja mujal. Koos produtsent Peeter Ehala ja kunstnik Kaspar Tamsaluga veavad nad plaadifirmat Tiks. Lisaks on Sander loonud muusikat ooperitele, balletidele ja mitmetele sõnalavastustele.