Positivus festivali esimene peaesineja on Sam Smith

Positivus festival avalikustas reedel esimese peaesineja, kelleks on Inglise laulja-laulukirjutaja Sam Smith, kes esineb 15. Postivus festivalil laupäeval, 15. juulil.

Smith kuulub üle 70 miljoni kuulajaga kuus maailma kümne enimkuulatud artisti hulka. 2014. aastal debüütalbumi "In The Lonely Hour" välja andnud Smith on müünud 35 miljonit albumit, kogunud voogedastuses 45 miljardit kuulamist ning pälvinud karjääri jooksul neli Grammy auhinda, kolm BRIT-i auhinda, kuus MOBO-t, Kuldgloobuse ja Oscari.

Sam Smithi järgmine album "Gloria", mis ilmub 27. jaanuaril, albumi singlist "Unholy" sai vähem kui 24 tunni jooksul üks kõigi aegade kõige kiiremini kasvava kuulajaskonnaga laule Spotify's. Pärast seda on laul olnud nii Spotify kui ka Apple Music'u ülemaailmses edetabelis esikohal ning jõudnud esikohale ka Ühendkuningriigis, Austraalias ja Kanadas. Koostöös Kim Petrasega valminud hitti on Spotify's kuulatud üle 500 miljoni korra.

Eelolev album "Gloria" on Smithi sõnul kaasaegsem ja loomingulisem vaade pimestavas, luksuslikus, keerulises, ootamatus ja kohati põnevas helikeeles.

Positivus festival toimub 14. ja 15. juulil Riias.