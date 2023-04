Positivus festivali esinejate hulka lisandusid Metro Boomin ja Earthgang

Metro Boomin on produtsent, kes esineb ka ise. The Weeknd, 21 Savage, Future, Drake, Travis Scott, A$AP Rocky, Nicki Minaj, Post Malone ja Wiz Khalif on vaid väike osa artistidest, kelle plaate ta on produtseerinud ja kes ka tema albumitel üles astuvad.

Samuti lisandus esinejate nimekirja Atlantast pärit duo Earthgang. Artistide endi sõnul ei peaks nende lauludest sügavamat tähendust otsima, neid tuleks nautida hoopis tunnete tasandil. Duo esineb Positivus festivalil reedel, 14. juulil.

Laupäeval, 15. juulil üles astuv Gustavo on Läti hiphopiartist, kes hakkas muusikat tegema 1995. aastal ja tegutses oma karjääri alguses rühmituses Fact. Ta on välja andnud mitu stuudioalbumit ja teinud koostööd nii Läti kui ka välismaiste muusikutega. Hiljuti ilmus Gustavo uusim album "Tagad tikai sākās".

2023. aasta Positivus festivali esinejad hetkeseisuga: Sam Smith, Metro Boomin, J.I.D, EARTHGANG, Little Big, Gustavo, Emotional Oranges. Peagi lisandub mitmeid teisi esinejaid.