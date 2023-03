Positivus festivalil esineb Ameerika räppar JID

Positivus festival avalikustas neljapäeval järgmise esineja, kelleks on Ameerika räppar JID, kes esineb 15. Postivus festivalil reedel, 14. juulil.

Georgiast Atlantast pärit räppar avaldas oma debüütalbumi "The Never Story" aastal 2017, teine album "DiCaprio 2" aastal 2018. 2021. aastal ilmus temalt koostöös ansambliga Imagine Dragons valminud singel "Enemy", millest sai tema tänase päevani kõige suuremat kommertsedu toonud singel, mis jõudis Billboard Hot 100 edetabelis 5. kohale.

JID seni uusim album, "The Forever Story" ilmus möödunud aastal.

"The Forever Story" jõudis ka ERR kultuuriportaali 2022. aasta parimate albumite nimistusse. Albumist kirjutas lähemalt Asko Astmäe, kes märkis, et tegemist on räppari seni parima sooritusega.

"Tema stiil on lihtsalt lihvitum ja nõtkelt kiire flow on meloodilise soonega varasemast sidusamalt soojaks, heatujuliseks tervikuks ühendatud. /---/ Meeldivaks teeb seda kõike ehk ka pretensioonitu atmosfäär: energiline ja tugev sooritus ilma suurte statement'ide trummi tagumise taagata."

Positivus on varem avalikustanud tänavuse festivali peaesineja, Inglise laulja-laulukirjutaja Sam Smithi. Postivus festival toimub 14.–15. juulil Läti pealinnas Riias. Aastatel 2007 kuni 2019 toimus see Lätis Salacgrīvas.