Flow festivalil esinevad Lorde, Pusha T ja Christine & The Queens

Augustis Helsingis toimuv Flow festival avaldas hulga uusi esinejaid, kelle hulgas on nii Lorde, Pusha T kui ka Christine & The Queens.

Uus-Meremaalt pärit Lorde esineb Flow festivalil esmakordselt. Kokku on Lorde avaldanud kolm albumit, tema seni viimane kauamängiv "Solar Power" ilmus 2021. aastal. Lorde on võitnud kaks Grammy't ja kaks Briti muusikaauhinda, samuti on teda nomineeritud ka Kuldgloobusele.

Esmakordselt astub Soomes üles ka Prantsuse artist Christine and the Queens, kes avaldas möödunud sügisel oma uue albumi "Redcar les adorables étoiles (prologue)". Kokku on ta andnud välja kolm albumit, samuti on ta teinud koostööd Charlie XCX'i ja Mura Masaga.

Festivalil esineb ka Ameerika räppar Pusha T, kes on tuntud ka räpiduost Clipse. Soolokarjääri alustas ta 2010. aastal, ta on avaldanud neli albumit, mille kõigi juures on produtsendina kaasa löönud ka Kanye West. Tema seni viimane kauamängiv "It's Almost Dry" ilmus möödunud aastal.

Flow festivalil saab näha ka Londoni hardcore bändi High Vis, kelle juured peituvad briti rulaskeenes. Oma muusikas segavad nad alternatiivroki ja britpop'i elemente hardcore'iga, tänaseks on nad avaldanud kaks albumit, neist seni viimane "Blending" ilmus möödunud aastal.

Soome artistidest lisandusid esinejate hulka Pehmoaino, Kube, Melo, Sofa ja Ne Galaktiset.

Varem on Flow festivali esinejatena kinnitatud Lorde, Blur, Wizkid, Christine & The Queens, FKA Twigs, Tove Lo, Carolina Polachek, Suede, Devo jt.

Flow festival toimub Helsingis 11. kuni 13. augustini.