Flow festivalil esinevad Blur ja Sudan Archives

Blur esines Flow festivalil viimati kaheksa aastat tagasi, mullu astus festivalil üles bändi ninamehe Damon Albarni projekt Gorillaz. Värske tuuri raames, mille raames toimuv kontsert Londonis müüdi läbi vähem kui minutiga, on Blur lubanud mängida kõiki oma hitt-lugusid.

Esmakordselt astub Flow festivalil üles viiuldaja ja laulja Sudan Archives, kes segab oma muusikas RnB'd, hip-hop'i, elektroonikat ja Lõuna-Aafrika rahvamuusikat. Tema mullu ilmunud album "Natural Brown Prom Queen" jõudis ERR-i aasta parimate albumite tabelis üheksandale kohale.

Festivalil astub üles ka Grammy'ga pärjatud Aafrika muusik WizKid, kes on teinud koostööd Drake'i, Justin Bieberi ja Burna Boy'ga. Ta avaldas möödunud aasta novembris oma viienda albumi "More Love, Less Ego".

Samuti astuvad festivalil uuesti üles Rootsi popstaar Tove Lo ja vahepeal tegevuse öõpetanud elektroonilise muusika duo Moderat. Kavasse linsandus ka pianist Eddie Palmieri ja Itaalia ansambel Nu Genea. Soome artistidest esitleb oma uut albumit bänd Maustetytöt, samuti astub lavale kümneliikmeline Soome indie-bänd Litku Klemetti Viihdeorkesteri.

Varem on Flow festivali esinejatena kinnitatud FKA Twigs, Devo, Suede, Shygirl, 070 Shake, Jockstrap, Caroline Polachek jpt.

Flow festival toimub Helsingis 11. kuni 13. augustini.