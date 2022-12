Flow festivalil esinevad tuleval aastal FKA Twigs, Caroline Polachek ja Shygirl

Festivalil astub üles 2022. aasta alguses uue albumi "Caprisongs" avaldanud FKA Twigs, kes segab oma muusiksa RnB'd, trip-hop'i, elektroonikat ja eksperimentaalset popmuusikat. Samuti esineb Flow'l Caroline Polachek, kes sai tuntuks ansamblist Chairlift, aga on tänaseks aktiivne sooloartist, kes on kirjutanud muusikat ka Beyoncé'le and Travis Scottile.

Legendidest astuvad lavale oma karjääri lõpetav new wave'i pioneer Devo ja tänavu uue albumu "Autofication" avaldanud Suede. Samuti saab näha hip-hop'i, luulet ja elektroonikat segavat artisti 070 Shake ja Londoni räppari Shygirl, kes on üks tuntumaid hüperpopi esindajaid. Austraalist tuleb festivalile kohale punkbänd Amyl and the Sniffers, kelle mullu ilmunud album "Comfort to Me" võeti kriitikue poolt soojalt vastu. Festivalil astub üles ka üks tänavuse aasta hinnatumaid uusi tulijaid Jockstrap.

Soome artistidest esinevad Flow festivalil tuntumatest tegijatest nii räppar Sexmane, trap-artist Ege Zulu kui ka elektropopi ansambel Ruusut, aga ka Olavi Uusvirta, Yona ning Anna Puu.