Flow Festivali esinejate nimistusse lisandus Kaytranada

Hiphopi, R&B ja elektroonilise muusika vahel liikuv, Grammyga pärjatud Kaytranada on praeguse aja üks nõutumaid produtsente, kes on töötanud teiste seas artistidega, nagu Anderson .Paak, Kendrick Lamar, Chance the Rapper, Pharrell Williams, Robert Glasper, Snoop Dogg ja Alicia Keys.

Paar nädalat tagasi avaldas Kaytranada koos räppar Aminé'ga ühisprojekti Kaytraminé debüütalbumi, millest kirjutasime ka ERR kultuuriportaali nädala albumisoovitustes:

"Siin on häbitu popmuusika puudutust, Lõuna-Ameerika muusikalise traditsiooni troopilisust, käputäis A-klassi koostöölisi, mõtlikumaid momente, aga tooniandjana esmajoones basseinisiniselt veelt vastu sillerdav päike."

Heineken Silver Arena on Flow teiseks suurim ja uus lava, mis asendab eelmiste aastate Red Arenat ja asub samas piirkonnas. Lisaks Kaytranadale astuvad samal laval üles Suede, Tove Lo, Pusha T, 070 Shake, Christine & The Queens ja Moderat.

Flow Festivalilt liigub Kaytranada Tallinnasse, kus soojendab laupäeval, 12. augustil Tallinna Lauluväljakul üles astuvat Kanada superstaari The Weekndit. Lisaks temale astub kontserdi soojendajana üles ka produtsent Mike Dean.

Flow Festival toimub 11.–13. augustil Helsingis Suvilahtis. Suvilahtis toimub festival viimast aastast, sest piirkond läheb arendamisele. Festival kuulutab uue toimumiskoha välja pärast tänavust festivali.