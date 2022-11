The Weeknd esineb järgmisel suvel Tallinnas

Kanada superstaar The Weeknd jõuab järgmise aasta suvel oma maailmaturnee "After Hours Til Dawn" raames Eestisse ja esineb 12. augustil Tallinna Lauluväljakul. Soojendajana astuvad üles produtsendid Kaytranada ja Mike Dean.

The Weeknd, kodanikunimega Abel Makkonen Tesfaye, on karjääri jooksul pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas neli Grammyt. 75 miljonit müüdud albumiühikut teeb temast ühe läbi aegade edukaima artisti, lisaks on tema käes arvukalt voogedastusplatvormide ja Billboardi edetabeli rekordeid.

Tesfaye hakkas muusikat välja andma 2009. aastal anonüümselt Youtube'i vahendusel pärast seda, kui oli narkootikumidega äritsemise tõttu seadusega pahuksisse sattunud ja otsustas oma elu muuta ning lihttöö kõrvalt muusikale keskendus. Enne kui ta võttis omale esinejanime The Weeknd, andis ta muusikat välja aliase The Noise ja Kin Kane alt.

Debüüt-miksteip "House of Balloons" ilmus 2011. aasta märtsis, sama aasta augustis ilmus teine miksteip "Thursday", kolmas miksteip "Echoes of Silence" sama aasta detsembris. The Weekndi avastas sama aasta juulis Kanada räppar Drake, kes juhtus nägema tema esimest live-ülesastumist Torontos ja kutsus teda esinema oma OVO Festivalile.

Järgneval aastal läks The Weeknd oma esimesele maailmaturneele, astudes üles festivalidel nii USA-s kui ka Euroopas, sõlmis lepingu plaadifirmaga Republic ning andis välja ilmunud miksteipide uuesti miksitud ja masterdatud versioonidest koosneva kompilatsioonalbumi "Trilogy", mis jõudis USA-s Billboardi edetabelis neljandale kohale ja teenis hiljem plaatinastaatuse.

The Weekndi debüüt-stuudioalbum "Kiss Land" ilmus 2013. aasta septembris. Teine, läbimurdealbum "Beauty Behind the Madness" ilmus 2015. aastal ja jõudis esikümnesse enam kui kümnes riigis üle maailma, sealhulgas esikohale nii Kanadas, Austraalias, Norras kui ka Ühendkuningriigis.

"Beauty Behind the Madness" teenis USA-s topeltplaatina staatuse, seda müüdi üle maailma üle 1,5 miljoni koopia, see oli tol aastal voogedastusplatvormide üks enimkuulatud albumeid, jõudis mitmete muusikaväljaannete aasta parimate albumite nimekirja ning võitis Grammy.

Kolmas stuudioalbum "Starboy" ilmus aastal 2016, mille nimilugu sündis koostöös Prantsuse elektroonilise muusika duoga Daft Punk ning jõudis Billboard Hot 100 edetabeli tippu, mis tegi sellest The Weekendi karjääri kolmanda esikohaloo. Seegi album võitis Grammy.

2018. aastal ilmus tema esimene lühialbum "My Dear Melancholy,". Sellest sai tema järjekorras kolmas esikohaalbum. 2019. aasta novembris ilmus tema neljanda stuudioalbumi "After Hours" avasingel "Blinding Lights", millest sai Billboard Hot 100 edetabeli läbi aegade esimene singel, mis olnud esikümnes kogu aasta.

2020. aasta märtsis ilmunud "After Hoursist", millega The Weeknd tõi oma muusikasse ka new wave'i ja dream pop'i mõjutusi, sai voogedastusplatvormide läbi aegade enimkuulatud R&B album.

The Weekndi viies, tantsupopisuunitlusega stuudioalbum "Dawn FM" ilmus selle aasta jaanuaris, albumil teevad kaasa Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never ning Jim Carrey.

Turnee algab 10. juunil Ühendkuningriigis Manchesteris ning jõuab läbi erinevate Euroopa suurlinnade Tallinnasse 12. augustil 2023. Tuuri Põhja-Ameerika osaga on praeguseks on kogutud üle 130 miljoni dollari, millest suur osa läheb heategevuseks.

Kuna Tesfaye on ka ÜRO Maailma Toiduprogrammi hea tahte suursaadik, tähendab see, et turnee piletimüügist läheb mingi osa XO Humanitaarfondi, et leevendada ülemaailmset näljakriisi.