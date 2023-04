Flow festivalil esinevad Kelela ja Seinabo Sey

Augustis Helsingis toimuv Flow festival kinnitas uute esinejatena Kelela ja Seinabo Sey. Samas teatasid nad, et varem esinejana välja kuulutatud FKA Twigs tühistas oma tuuri ning ei astu seetõttu ka Soomes lavale.

Ameerika RnB artist Kelela on tegutsenud üle kümne aasta. Ta avaldas oma esimese mixtape'i "Cut 4 Me" 2013. aastal plaadifirma Fade to Mind alt ning veel enne debüütalbumi ilmumist tegi ta koostööd Bok Boki, Kindnessi, Clams Casino, Danny Browni ja Solange'iga. Plaadifirma Warp andis tema esimese albumi välja 2017. aastal, tänavu aasta alguses jõudis kuulajate ette teine album "Raven".

Flow festivali kavasse lisandus ka Rootsi artist Seinabo Sey, kelle debüütalbum "Pretend", mis pälvis Rootsis ka kuldplaadi staatuse, ilmus 2015. aastal. Tema läbilöögihitt "Younger" ilmus aga juba 2013. aastal. Seinabo Sey seni viimane album "I'm A Dream" ilmus 2018. aastal, tänavu avaldas ta singli "Suzuki".

Samuti lisandusid esinejate hulka mitmed Soome artistid: Paperi T, Karri Koira, Eevil Stöö, Stepa, Kissa, Pearly Drops, Business City, Nelma U & Safira, Bizi ja Jami Faltin.

Varem on esinejatena kinnitatud Lorde, Blur, Wizkid, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat jt.

Flow festival toimub Helsingis 11. kuni 13. augustini.