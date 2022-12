Galerii: raamatukogude aasta lõpusündmusel lükati hoog sisse liikumisaastale

"Raamatukogude aasta on tõstnud raamatukogud ja nende tegevuse esile ning andnud olulise tõuke edasiseks arenguks. Raamatukogud ei ole enam ainult raamatute hoidmise kohad, vaid aina enam ka inimeste hoidmise kohad - paljudest raamatukogudest on saanud olulised kogukonnakeskused. Tervele vaimule peab olema koduks aga terve keha - algaval liikumisaastal võiks igaüks just sellest mõttest tõukuvalt enda samme seada," ütles kultuuriminister Piret Hartman.

13. detsembril üle Eesti toimunud raamatukogude aasta lõpetamist ühendas teatepulga üleandmine liikumisaasta esindajatele ning kirjanduslik liikumismäng.

Raamatukogude teema-aasta kutsus ellu kultuuriministeerium ja seda korraldas koostöös 870 raamatukoguga Eesti Rahvusraamatukogu.