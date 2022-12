Anu Taul andis välja uue autoriplaadi "Metskass"

Uue albumi tekstid ja nende põhjal valminud lood on sündinud Haanimaa kuplilisel maastikul ning räägivad ennekõike suhetest – suhetest loodusega ja suhetest inimeste vahel. Albumi kõik lood on Anu ise viisistanud ning sõnade autor on Erkki Peetsalu.

Albumil teevad kaasa ja aitavad kõla anda mitmed Lõuna-Eestiga seotud muusikud: akustilisel- ja elektrikitarril Madis Meister, basskitarril Henno Kelp, põikiflööti mängib Merike Paberits ja rütmipille Margus Tammemägi. Paaris loos teeb rütmipillidel kaasa ka Tõnis Kirsipu. Lood on salvestatud, miksitud ja järeltöödeldud Tartus Ö Stuudios Martin Kikase käe all.

"Metskass" on esimene autoriplaat, mis on valminud Kagu-Eesti kaugtöövõrgustikus Kupland, kuna albumi tekstid ja kontseptsioon sündisid võrgustikku kuuluvas Haani loometares, kaugtööpaigas Haanimaal.