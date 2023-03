Anu Taul esitleb Tartus koos bändiga uut albumit "Metskass"

Albumiesitlusel astub Anu Taul lavale täiskoosseisus bändiga: basskitarril on Henno Kelp, akustilisel- ja elektrikitarril Madis Meister, põikiflööti mängib Emma Lotta Kiviberg ja rütmipille Margus Tammemägi.

Kontserdil kõlavad kõik lood Anu Tauli uuelt plaadilt "Metskass", mis jõudis 2022. aasta lõpus kuulajateni ning mille lood on salvestatud, miksitud ja järeltöödeldud Martin Kikase käe all. Albumi kõik lood on Taul ise viisistanud ning lugude sõnade autoriks on Erkki Peetsalu.

Uue albumi tekstid ja nende põhjal valminud lood on sündinud Haanimaa kuplilisel maastikul ja need räägivad ennekõike suhetest – suhetest loodusega ja suhetest inimeste vahel. Kogu albumi sisu ja helikeel on optimistliku ning elujaatava tooniga, aidates tuua tasakaalu praegusesse ärevasse aega.

Albumi esitluskontsert toimub Genialistide klubis 29. märtsil kell 19.