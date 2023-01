Kumu Dokumentaali uue hooaja avab Ennio Morricone portreefilm

"Ennio. Maestro" on Giuseppe Tornatore kummardus oma kaasmaalasele ja sõbrale, 2020. aastal meie seast lahkunud Ennio Morriconele, kes on kirjutanud muusika ligemale 500 filmile.

Viis aastat tehtud väga põhjaliku linateose keskmes on kahe sõbra südamlik ja avameelne vestlus, mis sai teoks natuke enne maestro surma ja mida täiendavad arvukad muusika-, arhiivi- ja intervjuukatked, rääkijateks filmi- ja muusikamaailma suurkujud alates Clint Eastwoodist ja Quentin Tarantinost ning lõpetades Bruce Springsteeni ja Hans Zimmeriga.

Kolmapäeval, 4. jaanuaril kell 18 Kumu auditooriumis linastuva filmi juhatab sisse helilooja Tõnu Kõrvits, kes võitis viimasel Pimedate Ööde filmifestivalil parima filmimuusika auhinna.

Ameerika modernismi unustatud pioneere Samuel G. ja William B. Wienerit portreteerib oma filmis "Ootamatu modernism. Vendade Wienerite arhitektuur" (Unexpected Modernism: The architecture of the Wiener Brothers) Gregory Kallenberg.

90-aastane Hollandi arhitekt Herman Hertzberger jälgib Patrick Minksi ja Jaap Veldhoeni filmis "Tark ei torma" (The Proof of the Pudding) murelikult, mis saab tema kõige tuntumast ehitisest, 1972. aastal valminud strukturalistlikust Centraal Beheeri büroohoonest, kui see hüljatud maja on ärkamas uuele elule. Kui palju arvestatakse renoveerimisel arhitekti algset ideed?

Milliseid uuenduslikke disainilahendusi pakub meie tulevikulinnade arendamiseks üks tuntumaid Hollandi arhitekte Winy Maas, jälgib oma filmis "Homse taeva all" (Under Tomorrow's Sky) Jan Louter.

"Arne Jacobseni modernne Taani" (Arne Jacobsen's Modern Denmark) on Lars Rønnow Torpi portreefilm Taani moodsa arhitektuuri ja disaini suurkujust Arne Jacobsenist (1902–1971).

Kas arhitekt saab muuta maailma, arutleb Taani arhitekt Dorte Mandrup filmis "Dorte Mandrup. Teistsugune teadmine" (Dorte Mandrup: Another Kind of Knowledge), mille autoriteks on Marc-Christoph Wagner ja Simon Weyhe.

Kopenhaagenit peetakse üheks kõige elamisväärsemaks, kaasavamaks ja loomingulisemaks linnaks maailmas, aga mis on selle tõeline hind ja kes lõikab sellest suurimat kasu? "Maailma parim" (Best in the World) on üllatav ja murettekitav hoiatusfilm Taani dokumentalistilt Hans Christian Postilt.

Milline filmisõber ei teaks Roy Anderssoni? Nüüd saame esimest korda heita pilgu selle salapärase Rootsi režissööri loomingulisse kööki, kui ta väntab parasjagu oma filmi "Lõputusest", millest kujuneb üks suur kannatuste rada. Oma portreefilmis "Inimeseks olemisest. Roy Andersson" (Being A Human Person) pääseb Briti režissöör Fred Scott järgmisel aastal 80. sünnipäeva tähistavale vanameistrile väga lähedale, jäädvustades mitte ainult tema hiilgust, vaid ka nõrkushetki.

"Punkar ja poeet. Patti Smith" (Patti Smith, la poésie du punk) on Prantsuse dokumentalistide Sophie Peyrard´i ja Anne Cutaia film pungi ristiemaks hüütud muusikust, poeedist ja kunstnikust Patti Smithist.

Ukraina režissöör Ihor Ivanko avastab oma vanaisa, ühe Ukraina tuntuma filmioperaatori Leonid Burlaka fotoarhiivi. Leonid põeb Alzheimerit ja tema mälu on kustumas. Vanade fotode kaudu ei avane mitte ainult vanaisa põnev elu, vaid ka terve Ukraina 1960–1970ndate filmiajalugu, mille mälu seisab sama õrnadel jalgadel nagu Leonidilgi. "Habras mälu" (Крихка Пам'ять) on üks aasta olulisemaid Ukraina dokumentaalfilme.

Aastal 1932 asutatud Bradford Movie Makers on Põhja-Inglismaa viimaseid tegutsevaid amatöörfilmitegijate klubisid. Moodne aeg veeretab selle teele pidevalt takistusi, ent entusiastlikud mehed ja naised, enamasti pensionärid, hoiavad kangekaelselt kooskäimise ja -tegemise traditsiooni elus. Kim Hopkins jälgib oma humoorikas filmis "Amatööride punt" (A Bunch of Amateurs), mis neid kannustab.

Vogue'i aasta parima noore disaineri auhinna võitnud moekunstnik Amy Powney võtab eesmärgiks kujundada oma tegevus ümber ja luua säästev ning jätkusuutlik rõivakollektsioon. Becky Hutneri film "Ümberkujundatud mood" (Fashion Reimagined) on silmiavav lugu moetööstusest ja selle muutmise võimalikkusest.

Talvehooaeg lõpeb 29. märtsil, kui linastub tunnustatud Saksa režissööri Volker Schlöndorffi film "Metsamees" (Der Waldmacher), mis elab kaasa Austraalia agronoomile Tony Rinaudole, kes võitleb juba 30 aastat Põhja-Aafrika kõrbestumise vastu.

Kumu Dokumentaali korraldavad Kumu ja PÖFF.