Galerii: Neitsi Maali preemia võitis "Machina Faust"

"Rebimine oli sel aastal erakordselt tihe ja vaidlused vihased. Lõpuks osutus võitjaks märgiline film, mis pole pelk klantspilt, vaid ehe ja raju portree loojast, kes on oluline siin ja praegu. Tähelepanuväärne on ka tõik, et kui vahepeal võidutsesid pea kümne aasta jooksul vaid mängufilmid, siis nüüd tunnustavad filmiajakirjanikud teist aastat järjest dokumentaalfilmi," ütles Eesti Filmiajakirjanike Ühingu esimees Andrei Liimets.

Auhinnale kandideerisid veel Ove Mustingu "Kalev", Sander Joone "Sierra", Jaak Kilmi "Tagurpidi torn" ja Rainer Sarneti "Vaino Vahingu päevaraamat".

Neitsi Maali auhinnakujule lisandub 2500 euro suurune preemia.

Aasta levifilmi tunnustus läks äsja Euroopa filmiauhindadel võidutsenud Ruben Östlundi satiirile "Kurbuse kolmnurk", mille levitajaks on alles mullu tegevust alustanud Filmstop.

Aasta levifilmi esikümne moodustasid:

1. "Kurbuse kolmnurk" (lavastaja Ruben Östlund, levitaja Filmstop)

2. "Lagritsapitsa" (lavastaja Paul Thomas Anderson, levitaja Hea Film)

3. "Memoria" (lavastaja Apichatpong Weerasethakul, levitaja Best Film)

4. "Kõik kõikjal ja korraga" (lavastajad Daniel Kwan ja Daniel Scheinert, levitaja VLG Filmid)

5. "Drive My Car" (lavastaja Ryusuke Hamaguchi, levitaja A-One Films)

6. "Ei" (lavastaja Jordan Peele, levitaja Hea Film)

7. "C'mon C'mon" (lavastaja Mike Mills, levitaja A-One Films)

8.-9. "Mida me näeme, kui vaatame taevasse?" (lavastaja Alexandre Koberidze, levitaja A-One Films)

8.-9. "Murina" (lavastaja Antoneta Alamat Kusijanović, levitaja A-One Films)

10. "Iseendast kõrini" (lavastaja Kristoffer Borgli, levitaja Estinfilm)

Tänavu 30. korda välja antud Neitsi Maali on kõige pikaajalisem filmiauhind Eestis. Preemiat annab välja alates 1993. aastast tegutsenud Eesti Filmiajakirjanike Ühing, mis on ka rahvusvahelise filmiajakirjanike organisatsiooni FIPRESCI liige.