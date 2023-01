Suri Jeff Beck

Meie seast lahkus 78-aastasena legendaarne kitarrist Jeff Beck, kes on kaheksakordne Grammy võitja ning valitud Rock'n'rolli Kuulsuste Halli nii sooloartisti kui ka ansambli The Yardbirds liikmena.

Geoffrey Beck sündis 1944. aastal Londonis. Lapsena laulis ta kirikukooris, kitarri hakkas Beck mängima teismelisena. Mõnda aega õppis ta Londonis kunstikoolis, kuid liitus õige pea ansambliga Screaming Lord Sutch. Pärast seda, kui Eric Clapton lahkus The Yardbirdsist 1965. aastal, liitus bändiga ka Beck. Aasta hiljem ilmus album "Roger the Engineer" (1966), mida tuntakse peamiselt nime all "Yardbirds". Beck lahkus samal aastal bändist liikmete vaheliste konfliktide tõttu.

1968. aastal andis Jeff Beck välja oma soolodebüüdi "Truth", aasta hiljem ilmus ansambli Jeff Beck Group esimene album "Beck-Ola". Kokku andis Jeff Beck Group välja kolm albumit: 1971. aastal "Rough and Ready" ning 1972. aastal "Jeff Beck Group".

1970. aastate keskel tuuritas Beck koos John McLauglini jazz-rock ansambliga Mahavishnu Orchestra. Pärast seda keskendus ka Beck ise põhiliselt just jazz fusion'ile, andes 1975. aastal välja oma kõigi aegade edukaima plaadi "Blow By Blow".

1980. aastatel kannatas Beck tinnituse käes ning andis seetõttu ka vähem muusikat välja, üks märgilisemaid plaate oli aga 1985. aastal ilmunud album "Flash", mille produtseeris Nile Rodgers. 1990. aastatel tegi ta koostööd Jon Bon Jovi ja Kate Bushiga, 1999. aastal andis ta välja ka albumi "Who Else", kuhu ta kasutas ka techno- ja elektroonikaelemente.

Becki seni viimane sooloalbum "Loud Hailer" ilmus 2016. aastal, mullu andis ta koostöös näitleja Johnny Deppiga välja kauamängiva "18", mis sai aga kõvasti kriitikat.