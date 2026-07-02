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Suri Village People'i hiti "Y.M.C.A" kuulsaks laulnud Victor Willis

Muusika
Ansambel Village People 1979. aastal, Victor Willis all paremal
Ansambel Village People 1979. aastal, Victor Willis all paremal Autor/allikas: Ralph Dominguez/MediaPunch/INSTARimages
Muusika

Teisipäeval, 30. juunil lahkus 74-aastaselt ansambli Village People solist Victor Willis (01.07.1951-30.06.2026). Willis laulis kuulsaks bändi suurima hiti "Y.M.C.A" ja oli ka üks selle autoritest.

Victor Willis, Village People'i asutajaliige ning mitme ansambli hiti kaasautore, suri 30. juunil lühikese aga tugeva haiguse järel.

1970. aastate keskel korjasid Village People'i loojad, prantslastest produtsendid Jacques Morali ja Henri Belolo Willise üles taustalauljana oma kontsept-albumi tarvis, mis pidi jutustama 70-ndate New Yorgi geikultuurist. Willis veenis produtsendid ümber ning temast sai ansambli solist.

1977. aastal ilmunud bändinimeline debüütalbum oli edukas ning laiendas eurodisko haaret Ühendriikides. Teine album "Macho Man" (1978) pani paika Village People'i esinemiskostüümid, mis põhinesid ameerikalikel arhetüüpidel.

Kolmandalt albumilt "Cruisin'" (1978) maandus keset diskopalavikku Village People'i lugu "Y.M.C.A", mille kaasautoriks ja solistiks on Willis. Legendaarseks saanud muusikavideos kannab Willis politseiniku ja mereväelase kostüüme.

Heteroseksuaalne Willis mängis bändi homoerootikaga kaasa, kuigi toonased diskoprofid meenutavad, et kolmanda albumi edu ei sündinud mitte geiklubides, vaid hoopis n-ö heteroklubides. Kuulsuse kasvades hoidis bänd meedias madalat profiili. Tänu sellele ambivalentsusele püsiti hetero- ja kväärkultuuride piirimail, mis hoidis bändi leeki põlemas.

Bändi neljandalt albumilt "Go West" (1979) tulid veel hitid "Go West" ja "In the Navy", mille kaasautoriks on samuti Willis. 1980. aastate alguses lahkus Willis bändist ning algselt bändi kokkutulekus kaasa ei teinud.

2017. aastal liitus ta uuesti Village People'iga, kuigi see tõi kaasa endiste bändikaaslaste pahameele. Pahameelele ei aidanud kaasa ka Willise osalemine trumpistlikul Turning Point USA kontsertõhtul 2025. aasta jaanuaris ning enne uue presidendi ametisse astumist toimunud Trumpi kampaaniaüritusel. Bändi viimane singel ilmus 2024. aastal.

2015. aastal avaldas Willis sooloalbumi "Solo Man".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: Pitchfork

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