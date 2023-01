Suri muusik Lisa Marie Presley

Presley ema Priscilla Presley kinnitas uudist Associated Pressile, kirjutades avalduses: "Raske südamega pean jagama ülikurba uudist, et mu kaunis tütar Lisa Marie lahkus meie hulgast. Ta oli kõige kirglikum, tugevam ja armastavam naine, keda ma kunagi tundnud olen."

Lisa Marie Presley sündis 1. veebruaril 1968 Tennessee osariigis Memphises. Tema isa, rokilegend Elvis Presley abiellus Priscilla Presleyga 1. mail 1967 – täpselt üheksa kuud enne Lisa Marie sündi. Paar lahutas 1973. aastal ja nende tütar elas Los Angeleses koos Priscillaga kuni Elvise surmani 1977. aastal.

Presley avaldas oma debüütsingli "Lights Out" 2003. aasta veebruaris. Samal aastal andis ta välja debüütalbumi "To Whom It May Concern". Album saavutas Billboard 200 albumite edetabelis 5. koha.

"To Whom It May Concernile" järgnes 2005. aasta aprillis album "Now What", mis saavutas ilmumisnädalal Billboard 200 albumite edetabelis 9. koha.