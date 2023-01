Kultuuriportaal soovitab: parima dokumentaalfilmi Oscarile nomineeritud "Kildudest maja" Jupiteris

Parima dokumentaalfilmi Oscar on üks neid preemiaid, millega on viimastel aastatel hästi läinud: Eesti filmilevitajate ja festivalide programmikoostajate hulgas on piisavalt head spetsialistid, et kõik nominendid jõuavad üldjuhul vaatajate ette. Sel korral on aga eriti hästi: värskelt parima dokfilmi Oscarile nomineeritud "Kildudest maja" saab vaadata ka Jupiterist.