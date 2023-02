Kultuuriportaal soovitab: Joosep Matjuse loodusfilm "Tuulte tahutud maa" Jupiteris

Ajalooliselt on Eesti on tulnud tugev loodusfilmimaa, kuid viimasel ajal on neid piinlikult vähe ilmunud. Muidugi, "Suur soo" sai õnneks kõvasti tähelepanu ning ka vääris seda igati, kuid viimaste aastate kõige märgilisem ja suurejoonelisem loodusfilm on siiski EV100 raames valminud "Tuulte tahutud maa", mida tasub aeg-ajalt üle vaadata.