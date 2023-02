Kultuuriportaal soovitab: Eesti-Läti-Leedu koostööfilm "Laulud rebasele"

PÖFF-il maailmaesilinastunud "Laulud rebasele" on küllalt unikaalne film, sest kui palju suudame me nimetada linateoseid, mis on valminud kolme Balti riigi koostöös? Sellele vaatamata ei tea sellest filmist praktiliselt mitte keegi, seega hea võimalus heita pilk ühele viimaste aastate vähemräägitud Eesti kaastootmisele.